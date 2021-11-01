Невролог Лилия Граф: вакцинация быстрее сформирует коллективный иммунитет и вернет к обычной жизни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинация - единственный способ, который позволит скорее вернуться к нормальному образу жизни: снять маски, посещать торговые центры без QR-кодов и не бояться болезни. Об этом сказала врач-невролог Тюменского кардиоцентра Лилия Граф в беседе с журналистом ИА "Тюменская линия".

"Вакцинация всегда была единственным способом преодоления эпидемий. Коллективного иммунитета мы так или иначе достигнем: либо многие переболеют, либо люди вакцинируются. Если вакцинируемся, то достигнем иммунитета быстрее и преодолеем эпидемию или научимся жить с коронавирусом так, как научились жить с гриппом. Грипп тоже когда-то считался достаточно серьезным заболеванием, которое приводило к смерти. Сейчас оно не вызывает таких опасений. Так же, скорее всего, нам придется жить с коронавирусом. Но для этого нужен стойкий коллективный иммунитет", - сказала врач.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба на 10 ноября, в Тюменской области против коронавируса вакцинированы 765 тыс. 916 человек, полный курс прошли 674 тыс. 336.

Татьяна Ковалева