Как сэкономить время на поиске QR-кода?

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 8 ноября QR-код и паспорт требуются тюменцам для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех граждан старше 18 лет.

Подтверждение о вакцинации предъявляется на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой устройства.

Как сэкономить время на поиске QR-кода для проверки?

1. Распечатать QR-код на небольшом листе бумаги и положить в чехол смартфона или в кошелек, такой вариант подойдет, даже если разрядился телефон.

2. Сохранить сертификат в смартфоне и запомнить, как быстрее его найти, также можно добавить сертификат в раздел "Избранное".

3. Сделать скриншот (снимок экрана) и отметить этот файл в фотогалерее как избранное.

4. Сделать снимок QR-кода "обоями" экрана смартфона.

5. Раздел "QR-код вакцинации" появился в мобильных приложениях некоторых банков.