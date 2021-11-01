Как сэкономить время на поиске QR-кода?
С 8 ноября QR-код и паспорт требуются тюменцам для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех граждан старше 18 лет.
Подтверждение о вакцинации предъявляется на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой устройства.
Как сэкономить время на поиске QR-кода для проверки?
1. Распечатать QR-код на небольшом листе бумаги и положить в чехол смартфона или в кошелек, такой вариант подойдет, даже если разрядился телефон.
2. Сохранить сертификат в смартфоне и запомнить, как быстрее его найти, также можно добавить сертификат в раздел "Избранное".
3. Сделать скриншот (снимок экрана) и отметить этот файл в фотогалерее как избранное.
4. Сделать снимок QR-кода "обоями" экрана смартфона.
5. Раздел "QR-код вакцинации" появился в мобильных приложениях некоторых банков.