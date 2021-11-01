Вакцинация 80% населения поможет остановить пандемию, уверена тюменский эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чтобы остановить пандемию COVID-19, нужно вакцинировать не менее 80% всего населения. Такое мнение в интервью "Тюменской линии" высказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н. Ксения Степанова.

"Сегодня об этом говорит весь мир. Для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, нужно привить 80% населения планеты. Конечно, идеально вакцинировать все 100%, но это недостижимо, потому что есть люди с четкими медицинскими противопоказаниями. Кроме того, существуют страны, где прививки поставлены всего 10% жителей, об этом говорит и председатель Всемирной организации здравоохранения", - рассказала она.

Ксения Степанова отметила, что коллективный иммунитет позволить сформировать иммунную прослойку. Это, в свою очередь, поспособствует снижению заболеваемости коронавирусом.

"Вирус, который циркулирует в популяции, где нет коллективного иммунитета, будет более заразным. То есть один человек может заразить десятки людей. Если же он вакцинирован и заразился коронавирусом, то передаст вирус максимум одному человеку. Этот фактор очень важен, чтобы не перегружалась система здравоохранения", - добавила Ксения Степанова.

Она назвала коллективный иммунитет внутренней защитой от CОVID-19 и призвала не забывать также о внешних способах защиты. Сюда относится использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции, ношение маски. Причем если это одноразовая маска, то она действительно должна быть одноразовой. Многоразовую же важно ежедневно обрабатывать и утюжить. Необходимо также правильно носить маску – она должна прикрывать не только рот и подбородок, но и нос.

Любовь Голышева