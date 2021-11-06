Антиковидный щит: 83% жителей Заводоуковского городского округа поставили прививки

Фото: департамента здравоохранения Тюменской области Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Заводоуковцы ответственно отнеслись к вакцинации от коронавируса. С начала кампании более 83% жителей поставили прививки. Защитить себя и своих близких, а также не верить провокационным сообщениям в социальных сетях призывает глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Я прошла полный курс вакцинации в феврале, в октябре – ревакцинация. Жива и здорова. Много негативной информации в соцсетях по поводу вакцинации. Хотелось бы сказать, что мировая практика и наша жизнь показывает, что вакцинация - это единственный способ остановить распространение тяжелых заболеваний. Только с помощью вакцинации человечество смогло победить смертельные заболевания. Надеюсь, что общими усилиями мы сможем поставить препоны COVID-19 и остановить его распространение", - подчеркнула она.

Вакцинация от коронавируса продолжается и в нерабочие дни: прививочный кабинет открыт в областной больнице № 12, есть дополнительный пункт в ТЦ "Большой". В округе поставили прививки более 27 тыс. человек, ревакцинацию прошли 580 человек.

Заводоуковский городской округ - в тройке лидеров по вакцинации в Тюменской области. Глава Светлана Касенова подчеркнула, что это результат совместных усилий муниципальных властей, работодателей и жителей. В округе не было очагов заражений COVID-19 именно благодаря коллективному иммунитету и строгому соблюдению всех санитарных требований.

"Порядка 83% наших земляков привиты. Заводоуковцы очень сознательные. Работодатели соблюдают все требования, которые предписаны. По вакцинации мы тоже нашли контакт. На предприятиях и в организациях не было очагов COVID-19, у нас они не закрывались. Очаги, как правило, в семьях", - уточнила Касенова.

В Тюменской области проводится вакцинация против COVID-19 вакцинами Спутник V, ЭпиВакКорона, Ковивак, ревакцинация - Спутник Лайт.

Поставить прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках Тюменской области. Актуальный график работы дополнительных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья".

Также можно записаться на вакцинацию в поликлинику в удобное время, позвонить по телефону 122 или оставить заявку в личном кабинете на портале госуслуг. Электронный сертификат вакцинации формируется автоматически у всех, кто прошел оба этапа иммунизации.

Екатерина Исаева