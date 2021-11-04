Агентство "Тюменская линия" запустило новый спецпроект "Антиковидный щит"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

4 ноября, в День народного единства и в день своего рождения, информационное агентство "Тюменская линия" запускает новый специальный проект "Тюменская область - против коронавируса, создадим антиковидный щит вместе".

Только коллективный иммунитет позволит нам всем вернуться к привычной жизни: без опаски общаться с бабушками и дедушками, ходить в гости к друзьям, проводить время в кино и театрах, путешествовать по любимым местам родного края. Создать его мы можем только вместе – 937 тыс. взрослых и ответственных жителей региона должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Губернатор Александр Моор призвал всех, кто еще не поставил прививку, сделать это.

"Призываю всех, кто еще не поставил прививку, сделать это. Сегодня вакцинация — это самое эффективное средство борьбы против COVID-19", - сказал он.

На сайте агентства уже сгенерирована информация о пунктах вакцинации, интервью с врачами, опубликованы истории рядовых тюменцев. В ближайшее время журналисты подготовят и разместят информацию о тех районах, селах и городах, где уже создан антиковидный щит, где жители поставили прививки.

"Тюменская область стала флагманом борьбы с COVID-19, открыв первый в России обсерватор. Уверены, что и по созданию коллективного иммунитета мы можем стать лучшими. Начиная с тех дней, когда в регионе был зафиксирован первый случай новой коронавирусной инфекции, корреспонденты максимально оперативно информировали жителей о данном заболевании, опрашивали врачей–эпидемиологов, вместе с экспертами разоблачали фейки и вбросы, - подчеркнула главный редактор Елена Стрельцова. – Сейчас настало то время, когда необходимо привлечь максимум внимания к прививочной кампании".

Присоединиться к проекту могут все - достаточно прислать свои контакты на редакционный ящик, и наши корреспонденты с вами свяжутся. По итогам реализации проекта будет создана интерактивная карта Тюменской области, на которой можно увидеть самые безопасные предприятия, города и районы.

"Пазл за пазлом мы соберем антиковидный щит Тюменской области. Своим проектом мы хотим показать, что в Тюменской области живут и трудятся неравнодушные люди, которые думают о себе и своих близких", - отметила главный редактор информагентства.