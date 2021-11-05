Антиковидный щит: 9,5 тысяч жителей Тобольского района сделали прививку от COVID-19

фото: пресс-службы главы Тобольского района фото: пресс-службы главы Тобольского района

9,5 тысяч жителей Тобольского района уже позаботились о себе и своих близких – сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Только общими усилиями, создав коллективный иммунитет, можно остановить COVID-19, уверен глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Я и члены моей семьи уже привились. Мои родители, которым 74 года, вакцинировались от COVID-19 и отлично себя чувствуют. Каждый может найти время и привиться", - уверен он.

фото: пресс-службы главы Тобольского района фото: пресс-службы главы Тобольского района

Для удобства жителей в Тобольском районе открыты 44 пункта вакцинации, продлено время работы медицинских учреждений. Людей пожилого возраста к месту вакцинации и обратно доставляет мобильная бригада районного центра социального обслуживания населения.

"Жители Тобольского района, я еще раз призываю вас вакцинироваться самим, членам вашей семьи. Быть причастным к тому, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в Тобольском районе, в Тюменской области и в нашей стране", - подчеркнул Митрюшкин.

фото: пресс-службы главы Тобольского района фото: пресс-службы главы Тобольского района

В Тюменской области есть все четыре вакцины, которые находятся в гражданском обороте. Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для повторной вакцинации. В связи с этим те, кто ставит прививку впервые и ранее не болел коронавирусом, могут поставить Спутник V, ЭпиВакКорону, КовиВак.

Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью, подчеркивает Роспотребнадзор. Иммунитет после прививки формируется на 42-45 день после введения первой дозы. В это время специалисты просят особенно тщательно соблюдать правила безопасности: избегать общественных мест, носить маску, пользоваться антисептиком.

"Ограничения введены, поскольку инкубационный период вируса сократился до пяти дней. Оставшись дома, мы остановим темпы распространения коронавируса. Только совместными усилиями, соблюдая все правила, при полной вакцинации мы сможем победить инфекцию", - уверен он.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках Тюменской области, дополнительные пункты вакцинации развернуты в ТРЦ, в аэропорту Рощино и на других объектах. Актуальный график работы дополнительных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья".

Видео предоставлено пресс-службой главы Тобольского района.

Екатерина Исаева