На Свердловской железной дороге коллективный иммунитет сотрудников к COVID-19 превысил 80%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Антиковидный щит создан на Тюменской железной дороге - проводники, диспетчеры, машинисты прошли вакцинацию

Коллективный иммунитет сотрудников Свердловской железной дороги к COVID-19 превысил 80%. Об этом информагентству "Тюменская линия" рассказал первый заместитель начальника службы управления персоналом СвЖД - филиала ОАО "РЖД" Александр Вахрушев.

По его словам, на полигоне СвЖД вакцинацию прошли более 50 тыс. работников, это 77% от численности персонала. Показатель более чем в 80% сформировался с учетом тех, кто уже переболел коронавирусом и также имеет антитела. Вахрушев отметил дисциплинированность персонала Свердловской железной дороги в вопросе прививочной кампании, ведь вакцинация тех сотрудников, кто непосредственно контактируют с пассажирами, является одним из важнейших пунктов обеспечения рекомендованного Роспотребнадзором комплекса противоэпидемиологических мер на вокзалах и в поездах. Этот вопрос регулярно рассматривается на оперативных штабах РЖД и находится на отдельном контроле, подчеркнул собеседник агентства.

В первую очередь вакцину получили работники основных профессий - машинисты локомотивных бригад, дежурно-диспетчерский аппарат, а также те, кто непосредственно взаимодействует с пассажирами. Не прививаются только те, кто имеет постоянный или временный медотвод.

Александр Вахрушев сообщил, что увеличение темпов вакцинации на СвЖД наблюдалось летом и происходит сейчас в связи с введением на территории субъектов страны ограничительных мер. О важности прививки от COVID-19 персоналу рассказывают на личных встречах, на вебинарах и с помощью коллег из поликлиник "РЖД-Медицина". Если кто-то отказывается прививаться, не имея медотвода, то, согласно постановлениям главных санитарных врачей в субъектах РФ в сроки, установленные документами, СвЖД направляет в Роспотребнадзор списки для последующего отстранения таких людей от работы, параллельно формируя резервы на их замещение. На Свердловской железной дороге стараются не допускать этого и максимально информировать о пользе вакцинации для здоровья граждан. К 1 декабря на предприятии намерены достичь уровня вакцинации в 90%.

Дарья Казакова