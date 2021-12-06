Тюменский оркестр включил в предновогодние концерты увертюры и вальс Штрауса
Концерт "Новый год с ТФО" пройдет 29 и 30 декабря, начало в 19 часов. В программу включены увертюры и вальс Иоганна Штрауса, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини и другие произведения, сообщает Тюменская филармония.
Тюменцы также услышат увертюру "Легкая кавалерия" – одна из самых известных работ Франца Зуппе. Музыка из оперетты была использована в качестве саундтрека к одноименному фильму 1935 года. Вальс "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса чарует с первых тактов: мелодия композиции – словно волшебное и переменчивое течение реки.
Концерт пройдёт в одном отделении. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.
Возрастное ограничение 6+.