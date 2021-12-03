Салоны красоты подготовятся к введению QR-кодов с 24 декабря

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Постоянные клиенты салонов красоты уже сделали прививки от COVID-19. Расширение списка предприятий, где будет действовать система QR-кодов, не вызовет затруднений, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель салона красоты Снежана Семенова.

"В любом случае противники прививок рано или поздно сделают правильный выбор в пользу своего здоровья", - считает она.

Напомним, переход на систему QR-кодов для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз Тюменской области перенесен с 3 на 24 декабря.

Отметим, что вместо QR-кода или справки о медицинском отводе от прививки на входе можно будет показать свежий ПЦР тест. Срок его действия составляет 72 часа.

"Место, где можно сдать тест, находится совсем рядом с нашим салоном, поэтому для клиентов, по какой-то причине не поставивших прививку, не составит труда получить там экспресс-результат", - добавила Снежана Семенова.

Николай Ступников