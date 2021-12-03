В Тюменской области общепит, турбазы и салоны красоты перейдут на систему QR-кодов с 24 декабря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переход на систему QR-кодов для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз Тюменской области переносится на 24 декабря. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своих соцсетях.

Губернатор пояснил, что оперативный штаб принял решение скорректировать ранее озвученные планы по вводу QR-кодов из-за того, что количество вновь выявленных случаев в сутки снижается, уменьшилось число пациентов, которые болеют тяжело.

"Судя по цифрам, меры, которые мы предприняли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, работают. Важно, что Тюменская область набрала хорошие темпы вакцинации и, если они сохранятся, мы достигнем планового показателя к концу года. А значит, начнет действовать коллективный иммунитет", - сказал он.

Напомним, что QR-коды в области ввели с 8 ноября.

С 3 декабря список объектов, вход в которые по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 тыс. кв. м, в Ишиме – от 3 тыс. 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 тыс. кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 тыс. 500 кв. м.

"Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код", - сказал Моор.

Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день.

Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР тест. Срок его действия составляет 72 часа.