Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области среди взрослых снизилась почти на 9% за неделю

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области среди взрослых снизилась почти на 9% по итогам 47-й недели. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании оперативного штаба 2 декабря.

Общая заболеваемость за прошлую неделю снизилась на 4,2% по отношению к предыдущей неделе. Суточный показатель заболеваемости на 2 декабря составляет 20,2 на 100 тысяч населения, уточнила она.

На фоне снижения заболеваемости среди взрослых, недельный показатель заболеваемости ковидом у детей вырос на 40%. В регионе из-за коронавируса закрыты на карантин 92 группы в 53 детсадах и пять классов в пяти школах.

В Тюменской области продолжается вакцинация среди населения. Среднесуточный охват населения за прошедшую неделю - 440 на 100 тыс. населения. Что на 46% выше установленного для регионов норматива.