Смерть десяти человек с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области. Заболели 311 человек, выздоровели выздоровели 235, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 тыс. 221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 тыс. 185 человек.

В Москве выявили 3 тыс. 805 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 623, в Московской области - 1 тыс. 475.

В Свердловской области заболели 698 человек, в Челябинской области - 651, в Ханты-Мансийском автономном округе - 236, в Курганской области - 202, в Ямало-Ненецком автономном округе - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 703 тыс. 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 тыс. 640 летальных исходов, выздоровели 8 млн 400 тыс. 117 человек.