В Тюменской области закрывают моногоспиталь в Вагае и красную зону в центре "Жемчужина"

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Планируется закрыть моноинфекционный госпиталь на базе областной больницы №9 в Вагае и красную зону в реабилитационном центре "Жемчужина".

Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба 2 декабря.

По данным на 2 декабря, в моноинфекционных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 находятся 3 тыс. 336 человек, в том числе 1 тыс. 366 человек старше 60 лет и 352 человека старше 80 лет.

"Вместе с тем, за последнее время мы отмечаем уменьшение количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в стационарном лечении", - отметила Наталья Логинова.

Число коек для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели уменьшилось на 652. Сокращения прошли в областной инфекционной больнице и моноинфекционном госпитале на базе реабилитационного центра "Надежда".

Наталья Логинова отметила, что при ухудшении эпидемиологической ситуации количество коек для лечения пациентов с COVID-19 можно оперативно нарастить. Департамент здравоохранения находимся в полной готовности.