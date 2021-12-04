ХК "Рубин" одержал седьмую победу подряд

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" одержал победу в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги.

На своей площадке подопечные Дениса Ячменева одолели в овертайме ХК "Ростов" из - 4:3. Победную шайбу на 64 минуте забросил Георгий Бусаров. Дубль в составе тюменцев оформил Вадим Хлопотов, еще одна шайба на счету Никиты Рожкова.

"Рубин" одержал седьмую победу подряд. Набрав 47 очков, тюменцы поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. Следующий поединок они проведут также дома. 5 декабря подопечные Дениса Ячменева примут воронежский "Буран".

Евгений Новоселов