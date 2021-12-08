Турнир по стритболу в Тобольске претендует на грант "Формулы хороших дел"

| Фото: турнир "Играй с нами" во ВКонтакте | Фото: турнир "Играй с нами" во ВКонтакте

Летний турнир по стритболу "Играй с нами" участвует в конкурсе социальных проектов в рамках "Формулы хороших дел", сообщают организаторы соревнований.

Участниками состязаний в Тобольске будут мужчины и женщины в возрасте от 8 лет и старше, а также семейные команды. Для всех заинтересованных проведут тренировки, где каждый желающий сможет повысить свои баскетбольные навыки. Организаторы рассчитывают, что участие в проекте примут не менее 250 человек.

Голосование за проекты продлится на сайте конкурса до 11 декабря.