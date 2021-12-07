В Тюмени оркестр "Мока project" создал свою версию звуковой дорожки "Огней большого города"

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Тюменский оркестр "Мока project" представил зрителям молодежного театрального центра "Космос" свою версию звуковой дорожки к немому фильму "Огни большого города" с Чарли Чаплином в главной роли. 6 декабря они дали старт фестивалю немого кино, который поддержали организаторы конкурса "Цех".

Фильм "Огни большого города" в Америке вышел на экраны в 1931 г. В советский кинопрокат картина попала спустя 5 лет. Для нее создали титры. Озвучивали ленту таперы.

В Тюмени музыканты "Мока project" разработали свою программу к фильму.

"Музыкальную программу разрабатывали сами. Решили отказаться от уже имеющейся звуковой дорожки к фильму. Это сделано для того, чтобы зрители поняли, что таперы озвучивали фильмы, когда не было звуковых дорожек. Они тогда импровизировали, и мы постарались максимально импровизационно это сделать", - рассказал автор проекта, артист Тюменского филармонического оркестра, руководитель оркестра "Мока project" Михаил Топалиди в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Тысячи листов с нотами – музыканты использовали уже всем известные фрагменты произведений Вивальди, Клода Дебюсси и придумали свои композиции.

"К "Огням большого города" мы репетировали три месяца, практически каждый день. Особенность коллектива – отсутствие дирижера, который может диктовать свою волю. Для вокальных партий мы пригласили Нину из хоровой капеллы. Мы ее заметили давно, она пела на своих камерных концертах в музее Словцова. Она с удовольствием согласилась", - отмечает Михаил.

Напомним, оркестр "Мока project" в Тюмени основали уроженцы Санкт-Петербурга Михаил и Александра Топалиди. Как заметил Михаил, решили создать неформатный коллектив музыкантов-энтузиастов, готовых реализовывать что-то новое.

В программу фестиваля помимо "Огней большого города" вошли фильм "Артист", 2011 г., его в сопровождении оркестра тюменцы смогут увидеть в Синема-парке 11 декабря. А 15 декабря в филармонии пройдет показ ленты "Золотая лихорадка" (1925 г.) с Чаплиным.

Анжела Лебедева