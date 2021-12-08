Подозреваемому в поджоге жилого дома в Тюменском районе предъявлено обвинение

| Фото: прокуратура Тюменской области. | Фото: прокуратура Тюменской области.

Подозреваемому в поджоге многоквартирного жилого дома в с. Мальково Тюменского района предъявлено обвинение, расследование находится на контроле прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Напомним, 5 декабря в доме по ул. Строителей, 6 в с. Мальково произошел пожар. Пострадали три человека, один из них ребенок 2010 года рождения. На место происшествия выезжал прокурор Тюменского района Дмитрий Попов.

Установлено, что причиной пожара стал поджог, возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Злоумышленнику, жителю этого дома, предъявлено обвинение.

Прокуратура района также проследит за предоставлением гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимой помощи и реализацией их жилищных прав. Дальнейшую судьбу дома решат органы местного самоуправления.