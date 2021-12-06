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Причиной пожара в Тюменском районе мог стать поджог. Подозреваемый задержан

Происшествия, 11:59 06 декабря 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

По предварительным данным причиной пожара на ул. Строителей в Мальково в Тюменском районе, в результате которого пострадали ребенок и двое взрослых, стал поджог. Задержан 21-летний молодой человек, который, возможно, причастен к этому.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Около 16 часов 5 декабря поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме, в результате которого пострадали трое человек. Лицо, возможно, причастное к совершению этого преступления, установлено и задержано. Очевидцев и пострадавших опрашивают. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка", — говорит Каморников.

Дом выгорел практически полностью. Комментарий о состоянии пострадавших от регионального департамента здравоохранения ожидается.

Инна Пахомова

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# пожары , УМВД России по Тюменской области

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