Ребенок и двое взрослых пострадали при сильном пожаре в Тюменском районе
Ребенок 2010 года рождения, мужчина 1957 года рождения и женщина 1958 года рождения получили травмы при пожаре доме в с. Мальково в Тюменском районе 5 декабря.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире восьмиквартирного дома на ул. Строителей поступило в 16 часов 9 минут.
На месте пожара было сильное задымление. Работали два звена газодымозащитной службы. Огнеборцы устанавливали технику на пожарные гидранты и водоемы, находившиеся на расстоянии 60 и 200 метров от места возгорания. В тушении огня задействовали 15 единиц техники и более 30 сотрудников подразделений пожарной охраны. Также участие принимали представители добровольной пожарной дружины и муниципальной пожарной охраны.
Огонь повредил дом практически по всей площади. Общая площадь повреждения составляет около 600 метров.
Предварительная причина еще отрабатывается.
Инна Пахомова