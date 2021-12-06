Ребенок и двое взрослых пострадали при сильном пожаре в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Ребенок 2010 года рождения, мужчина 1957 года рождения и женщина 1958 года рождения получили травмы при пожаре доме в с. Мальково в Тюменском районе 5 декабря.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире восьмиквартирного дома на ул. Строителей поступило в 16 часов 9 минут.

На месте пожара было сильное задымление. Работали два звена газодымозащитной службы. Огнеборцы устанавливали технику на пожарные гидранты и водоемы, находившиеся на расстоянии 60 и 200 метров от места возгорания. В тушении огня задействовали 15 единиц техники и более 30 сотрудников подразделений пожарной охраны. Также участие принимали представители добровольной пожарной дружины и муниципальной пожарной охраны.

Огонь повредил дом практически по всей площади. Общая площадь повреждения составляет около 600 метров.

Предварительная причина еще отрабатывается.

Инна Пахомова