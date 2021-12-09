Водитель и пассажирка легковушки погибли на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск после столкновения с двумя большегрузами

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две женщины погибли в аварии на 195-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 9 декабря. 14-летняя девочка пострадала, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, автомобиль KIA Cerato при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Mercedes. После этого легковушку отбросило назад, на свою полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом DAF.

"В аварии погибли 50-летние жительницы Тобольска, водитель и пассажирка KIA. В живых осталась 14-летняя девочка, которую родители отправили из Тюмени в Тобольск. Она с травмами доставлена в больницу. По предварительным данным, девочка не была пристегнута ремнем безопасности", – рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.