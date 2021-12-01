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Водитель автомобиля Toyota погиб в аварии на трассе в Тюменской области

Происшествия, 09:31 10 декабря 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

54-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, житель Сургута, погиб в аварии на 453-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе 9 декабря.

31-летний пассажир этой иномарки, сын водителя, доставлен в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом МАN. Прицеп от внедорожника оторвало и отбросило на рейсовый автобус ПАЗ, ехавший без пассажиров", – рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства трагедии выясняются. Как отмечают в Госавтоинспекции, в декабре дорожные аварии на федеральных трассах участились. Инспекторы рекомендуют взвешенно подходить к выбору скорости и совершению опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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