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МФК "Тюмень" дважды победил в Норильске

Спорт, 18:35 12 декабря 2021

МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал две победы в матчах восьмого тура чемпионата российской Париматч-Суперлиги.

Сибиряки в гостях дважды переиграли "Норильский никель". Первая встреча завершилась со счетом - 7:2. У гостей дублем отметился Денис Неведров. По одному голу на свой счет записали Александр Упалев, Камиль Гейреханов, Бруно Таффи, Артем Антошкин и Иван Милованов.

Во повторном поединке гости выиграли еще уверенней - 5:0. Хет-трик на счету Андрея Батырева, по разу отличились Андрей Соколов и Иван Милованов.

"Тюмень" набрала 23 очка и переместилась на третью строчку в турнирной таблице.

Евгений Новоселов

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