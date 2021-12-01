МФК "Тюмень" дважды победил в Норильске

МФК "Тюмень" МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал две победы в матчах восьмого тура чемпионата российской Париматч-Суперлиги.

Сибиряки в гостях дважды переиграли "Норильский никель". Первая встреча завершилась со счетом - 7:2. У гостей дублем отметился Денис Неведров. По одному голу на свой счет записали Александр Упалев, Камиль Гейреханов, Бруно Таффи, Артем Антошкин и Иван Милованов.

Во повторном поединке гости выиграли еще уверенней - 5:0. Хет-трик на счету Андрея Батырева, по разу отличились Андрей Соколов и Иван Милованов.

"Тюмень" набрала 23 очка и переместилась на третью строчку в турнирной таблице.

Евгений Новоселов