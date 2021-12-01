Тюменка Наталья Мекрюкова победила на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменская лыжница Наталья Мекрюкова одержала победу на всероссийских соревнованиях среди юниоров 21-23 года, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Старты, являющиеся отборочными на первенство мира среди молодежи, проходят в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В первый соревновательный день спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Среди юниорок победила Мекрюкова, второе место у Алены Барановой из Томской области, третье место заняла Екатерина Евтягина, представляющая Москву и Оренбургскую область.

Среди юниоров победил Сергей Волков из Московской области, второе место у Дмитрия Васильева из Санкт-Петербурга, третье у Ивана Горбунова из Красноярского края.