  • 20 декабря 202120.12.2021понедельник
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лыжница Елизавета Бекишева победила в масс-старте на всероссийских соревнованиях в Тюмени

Спорт, 17:24 20 декабря 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменская лыжница Елизавета Бекишева завоевала золото в гонке масс-старта на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени, сообщает ЦСП72.

На 15-километровой дистанции Бекишева выиграла у соперниц пять секунд. Второе и третье место разделила одна десятая доля секунды. Сильнее в борьбе за серебро оказалась Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга. Третье место за Ольгой Жолудевой из Карелии.

У юниоров быстрее всех на дистанции 30 километров был Савелий Коростелев из Пермского края, второе место занял Александр Ившин из Удмуртии, третьим пришел на финиш Никита Денисов, Алтайский край.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:55 20.12.2021Тюменские тхэквондисты взяли 12 медалей на соревнованиях в Перми
17:24 20.12.2021Лыжница Елизавета Бекишева победила в масс-старте на всероссийских соревнованиях в Тюмени
16:20 20.12.2021Глеб Ретивых выиграл бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира
15:37 20.12.2021Волейболисты "Тюмени" обменялись победами с "Магниткой"