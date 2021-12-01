Лыжница Елизавета Бекишева победила в масс-старте на всероссийских соревнованиях в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменская лыжница Елизавета Бекишева завоевала золото в гонке масс-старта на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени, сообщает ЦСП72.

На 15-километровой дистанции Бекишева выиграла у соперниц пять секунд. Второе и третье место разделила одна десятая доля секунды. Сильнее в борьбе за серебро оказалась Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга. Третье место за Ольгой Жолудевой из Карелии.

У юниоров быстрее всех на дистанции 30 километров был Савелий Коростелев из Пермского края, второе место занял Александр Ившин из Удмуртии, третьим пришел на финиш Никита Денисов, Алтайский край.