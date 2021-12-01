Компании Тюменского нефтегазового кластера с 2022 года смогут вернуть до 5% стоимости оборудования

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Постановление о субсидировании с 2022 года закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера", - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

В настоящее время в числе заказчиков нефтегазового кластера числятся "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Заполярье".

По словам Моора, возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на территории региона или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области. А участники кластера будут наращивать промышленную кооперацию.

В Тюменской области уже возвращают 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей.

В 2020 году благодаря этой мере поддержки ПАО "Сургутнефтегаз" приобрел у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей.

"Мы продолжим работать над кластерным развитием экономики региона и будем помогать нашим предприятиям сотрудничать еще плотнее. Сегодня прочные кооперационные связи – это конкурентное преимущество", - сказал губернатор.