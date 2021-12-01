В Вагайском районе открыли новый модульный ФАП

| Фото: администрация Вагайского района ВКонтакте | Фото: администрация Вагайского района ВКонтакте

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Касьяново Вагайского района начал действовать с 23 декабря. Он совмещен со зданием новой Касьяновской школы, которая открылась в конце 2020 года.

Прием ведет фельдшер, пациентов у него около 250 человек, проживающих в Касьяново.

"Раньше фельдшерско-акушерский пункт располагался в старом деревянном здании. В новом пункте медику и пациентам будет намного удобнее: есть интернет, проведена горячая и холодная вода. Пациенты смогут получить стандартный перечень услуг, например, пройти диспансеризацию, поставить прививку, получить первую медицинскую помощь", - пояснил первый заместитель главы Вагайского района Александр Сафрыгин.

Он уточнил, что в Вагайском районе в ближайшие месяцы новые помещения, совмещенные со зданиями школ, получат фельдшерско-акушерские пункты в д. Индери и в д. Курья.

Татьяна Ковалева