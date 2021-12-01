Более двух тысяч единиц оружия изъяли тюменские росгвардейцы в 2021 году

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 2 тыс. 700 единиц оружия, хранившегося с нарушениями, изъяли у граждан сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в 2021 году. Об этом во время подведения итогов служебно-боевой деятельности за год сообщил начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Федоткин.

Специалисты по лицензионно-разрешительной работе провели более 16 тысяч плановых проверок и выявили более 2 тыс. нарушений.

Добровольно граждане сдали более 1 тыс. 100 единиц оружия.