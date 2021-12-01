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В Тобольске открыли памятную табличку в честь путешественника Бориса Городкова

Общество, 12:47 29 декабря 2021

Vizit Tobolsk | Фото: Vizit Tobolsk

Памятная табличка, посвященная географу Борису Городкову, открыта на территории Губернского музея. Уроженец Тобольска совершил 26 экспедиций на Тюменский север, сообщает Vizit Tobolsk.

Региональные отделения Российского географического общества открыты во всех субъектах страны. В муниципалитетах действуют местные отделения. Включение в подобные проекты – хороший старт для Тобольского отделения РГО, говорят эксперты.

Создание местного отделения РГО открывает новые возможности для появления экспедиционных и познавательных туров, которые могут повторять пути великих исследователей, связавших свои судьбы с Тобольском.

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# РГО , Тобольск

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