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В Тюмени в 2021 году отремонтировали 105 крыш, 11 фасадов домов, заменили 114 лифтов

Экономика, 18:36 29 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт в 2021 году прошел на 900 многоквартирных домах Тюмени. Выполнен ремонт 105 крыш, 11 фасадов, заменены на новые 114 лифтов в 44 домах, в 293 домах проложены инженерные коммуникации, сообщает администрация города.

Реализация третьего этапа региональной программы капитальных ремонтов началась в 2021 году и продолжится до 2023 г.

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская отметила, что показатели по разработке проектной документации в администрации Тюмени улучшили на 30%.

"Я считаю, что год отработан неплохо. Если в целом брать по реализации программы текущего года в Тюменской области, то по выполнению планов в УФО мы на первых позициях", - говорит она.

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# фонд капитального ремонта

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