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Жительница Ишима из мести ограбила собутыльника

Происшествия, 15:59 29 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в грабеже жительницу Ишима задержала полиция. По версии следствия женщина похитила у своего знакомого мобильный телефон и музыкальный центр, сообщает УМВД по Тюменской области.

Потерпевший 52-летний мужчина рассказал дознавателю, что накануне распивал спиртное со своей знакомой у себя дома, когда между ними произошла ссора.

Ранее неоднократно судимая жительница Ишима была задержана. Она призналась, что в тот день между ней и потерпевшим возник конфликт, после которого женщина отправилась домой.

На следующий день она вернулась к знакомому и открыто похитила у хозяина дома имущество, после чего скрылась. Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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# грабеж , Ишим

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