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Секцию гимнастики открыли в Голышмановской спортшколе олимпийского резерва

Спорт, 14:38 01 января 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Секцию гимнастики открыли в Голышмановской спортшколе олимпийского резерва. Занятия ведёт тренер высшей категории Анастасия Латынцева из спортшколы города Ишима. Гимнастка во втором поколении, она после завершения спортивной карьеры стала тренером, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

По словам Анастасии Латынцевой, специального отбора в секции нет, берут всех девочек, у которых есть желание. На первом этапе главное - привлечь детей разного возраста и начать с ними заниматься.

Планировали набрать 20 детей, но желающих оказалось больше. Занятия в секции спортивной гимнастики будут проводиться три раза в неделю по полтора часа.

Тренеру предоставили служебное жильё. Депутаты областной думы выделили два миллиона рублей на развитие спортивной гимнастики в Голышмановском городском округе. Скоро спортивный зал "Лидер" оснастят необходимыми снарядами на первом этапе занятий.

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# Голышмановский городской округ , спортивная гимнастика

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