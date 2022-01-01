79 елей, 25 сосен, две лиственницы и три пихты высадили в Тюмени в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

79 елей, 25 сосен, две лиственницы и три пихты высадили в тюменских дворах, на общественных территориях, у школ и детских садов в 2021 году. В рамках акции "Сад памяти" в городском лесу у Верхнего Бора было высажено 16 тыс. сеянцев сосны, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Наряду с ними в "зелёном полку" прибыло более 9 тыс. деревьев и других пород: береза, дуб, яблоня, ива, рябина, липа, клён.

Большой вклад в озеленение города вносят жители. Они участвуют и самостоятельно организуют посадки деревьев и кустарников, проводят экологические акции, а также разбивают у себя во дворе цветники. Так 90-летняя цветовод-любитель Лидия Драничникова благоустраивает палисадники многоэтажных домов, у её дома растения подхватывают эстафету цветения друг за другом, чтобы радовать жителей с ранней весны и до поздней осени.