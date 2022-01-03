Тюменский ХК "Рубин" проведет серию выездных матчей в январе

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский хоккейный клуб Рубин проведет выездные матчи в январе в рамках первой серии игр чемпионата ВХЛ, пишет "Вслух.ру".

8 января "Рубин" будет играть в Воскресенске с местным "Химиком", 10 января - с ХК "Рязань". 12 января в Санкт-Петербурге состоится матч с "СКА-Нева", а 14 января – с "Динамо СПб".

Ранее всех четырех соперников "Рубин" встречал в Тюмени. Хозяева обыграли "Рязань" со счетом 5:3, "СКА-Нева" со счетом 4:3, но уступили "Химику" и "Динамо СПб" в овертайме со счетом 1:2.

С 18 января по 17 февраля пройдет последняя домашняя серия регулярного чемпионата. Затем 16 команд выйдут в плей-офф, где поборются за Кубок Петрова.

Ранее ХК "Рубин" становился первым обладателем Кубка в сезоне 2010/11. Трижды выходил в финал, получив серебро в сериях с "Торосом" из Нефтекамска (2011/12) и дважды с "Сарыаркой" из Караганды (2013/14 и 2018/19).