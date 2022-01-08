Тюменский риэлтор рассказал о нюансах выбора этажа при покупке квартиры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какой этаж выбирать при покупке квартиры в Тюмени, рассказала риэлтор.

Покупатели нового жилья как правило избегают крайних этажей, отдавая предпочтение средним, рассказала риэлтор Галия Богатырева.

"Хорошо, когда выбор есть, но зачастую лишать себя возможности стать владельцев квартиры в выбранном доме не хочется, когда остается лишь два варианта – первый или последний этаж", - отметила она.

По мнению эксперта, предпочтительнее остановить выбор на последнем этаже.

"Здесь есть несомненные преимущества: лучшие виды из окна, соседи сверху не топают. Одно из главных – такое жилье перепродать будет проще, поскольку на него спрос выше", - рассказала риэлтор изданию "Тюменская область сегодня".

Единственное, что может отпугнуть будущих жильцов - плохая кровля. Однако этот вопрос снимает наличие техэтажа.

Первых этажей опасаются из-за возможной влажности подвала, также рядом могут быть парковки, от которых исходят специфические запахи, это снижает ценность квартиры.

И все же, по словам специалиста, некоторые выбирают именно первый этаж, считая, что он решит их прошлые проблемы.

"Например, семья с маленькими детьми, устав от претензий соседей, которые постоянно жаловались на шумных малышей, решила, что первый этаж – лучший вариант. Такой же выбор делают пожилые люди и маломобильные граждане", – отметила риэлтор.