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Молодого тюменца с "синтетикой" задержала полиция

Происшествия, 16:28 08 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека с синтетическим наркотиком задержали полицейские в Тюмени в районе ул. Анисовой, собщает региональное УМВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили 25-летнего мужчину для проверки документов. Тюменец при разговоре с полицейскими заметно нервничал и они решили провести личный досмотр.

В личных вещах у ранее не судимого молодого человека был обнаружен сверток с порошком, оказавшимся синтетическим наркотиком общей массой около 0,43 гр.

Задержанный сообщил полицейским, что запрещенное вещество приобрел для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье 228.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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