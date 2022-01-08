Молодого тюменца с "синтетикой" задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека с синтетическим наркотиком задержали полицейские в Тюмени в районе ул. Анисовой, собщает региональное УМВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили 25-летнего мужчину для проверки документов. Тюменец при разговоре с полицейскими заметно нервничал и они решили провести личный досмотр.

В личных вещах у ранее не судимого молодого человека был обнаружен сверток с порошком, оказавшимся синтетическим наркотиком общей массой около 0,43 гр.

Задержанный сообщил полицейским, что запрещенное вещество приобрел для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье 228.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.