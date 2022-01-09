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ХК "Рубин" начал год с поражения в овертайме

Спорт, 11:50 09 января 2022

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" потерпел гостевое поражение в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В Воскресенске сибиряки уступили в овертайме местному "Химику" - 5:6. Заброшенные шайбы в составе гостей на счету Дениса Давыдова, Вадима Хлопотова, Семена Иванова, Игоря Мережко и Алексея Митрофанова.

"Для тренера не очень веселый матч. У кого-то, видимо, еще продолжаются новогодние праздники. В целом матч получился напряженным, мы ожидали этого. В концовке ребята молодцы, сумели две шайбы отыграть в непростой ситуации. Но опять же, сами упустили преимущество в счете и надо было отыгрываться. В каких-то отдельных моментах соперникам везло, в каких-то нам. Это было ожидаемо", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

10 января тюменцы сыграют в Рязани против местного одноименного клуба.

Евгений Новоселов

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# ХК Рубин

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