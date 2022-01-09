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В Тюменской области утверждены основные направления общественных работ на 2022 год

Экономика, 17:10 09 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 800 жителей Тюменской области планируется привлечь к оплачиваемым общественным работам в 2022 году. Об этом на онлайн-заседании регионального правительства доложил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"За 11 месяцев 2021 года работодатели заявили в органы службы занятости 97,7 тыс. вакансий, однако лишь 34,8 процента из них приходится на сельскую местность. Поэтому реализация программы общественных работ имеет особое значение для сельских муниципалитетов региона", – отметил Александр Сидоров.

В число основных направлений общественных работ на 2022 год входят строительство, ремонт и содержание автодорог, прокладка водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, работа в строительном комплексе, лесном и сельском хозяйстве, уход за престарелыми, инвалидами и больными, благоустройство, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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