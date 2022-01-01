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Тюменку, продававшую суррогатную водку "Родники Сибири", заключили под стражу

Происшествия, 14:36 10 января 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

До 5 марта 2022 года останется под стражей сотрудница одного из тюменских магазинов, где продавалась суррогатная водка "Родники Сибири", после употребления которой погибли люди.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, женщине предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, в Тюмени по подозрению в производстве и сбыте суррогатного алкоголя задержали 10 человек. По версии следствия, по их вине в январе 2022 года девять жителей города умерли от отравления содержащей метиловый спирт поддельной водкой.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области.

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# суррогат , уголовное дело

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