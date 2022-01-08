В Тюмени после употребления суррогатного алкоголя погибли девять человек

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело по факту отравления метиловым спиртом со смертельным исходом возбуждено в Тюмени 8 января. В результате употребления суррогатного алкоголя погибли девять человек, сообщает региональный СК РФ.

По версии следствия, с 3 января 2022 г. в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской несколько человек приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость с водочной этикеткой "Родники Сибири". После ее употребления девять человек скончались.

Установлены и задержаны четверо подозреваемых - 1971, 1993, 1974 и 1987 г. рождения. Проведены осмотры места происшествия, обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших. Следователи допрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Наказание - до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова. Следователи призывают граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с этикеткой "Родники Сибири".