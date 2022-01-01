В Тюмени задержали десять человек, которых подозревают в изготовлении суррогатной водки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 лиц, подозреваемых в производстве, сбыте суррогатного алкоголя, задержали в Тюмени. Следователи считают, что по их вине погибли люли, которые купили водку с этикеткой "Родники Сибири" и скончались после ее употребления, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, с декабря 2021 года в торговых точках Тюмени шла реализация данной водки.

Напомним, 8 января стало известно о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя. На тот момент были установлены и задержаны четверо подозреваемых - 1971, 1993, 1974 и 1987 г. рождения.

Полицейские и следователи СК вышли на производителей поддельной продукции. Против них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области", - отметили в следкоме.

Граждан призывают воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с этикеткой "Родники Сибири".