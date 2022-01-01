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В Тюмени с начала 2022 года в ДТП погибли три человека

Происшествия, 14:05 12 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 дорожно-транспортных происшествий произошло в областной столице за первую декаду января 2022 года. В них погибли три человека, 58 получили травмы. ГИБДД призывает тюменских автомобилистов и пешеходов быть осторожнее на дорогах.

"Это больше, чем в прошлом году — погибших за это время вообще не было", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пассажир одной из иномарок погиб в столкновении двух машин в районе ТРЦ "Галерея Вояж" в Тюмени ночью 4 января.

Утром 11 января на перекрестке улиц Федюнинского и Теплотехников в аварии погибла женщина, 39-летяя жительница Ялуторовска. Ее сбили на регулируемом пешеходном переходе.

23-летний пассажир автомобиля "Лада" 15-й модели, житель Тюмени, погиб в аварии на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда в Тюмени вечером 11 января.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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