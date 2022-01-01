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У водителя "Чайки" из Сургута оказалось поддельное водительское удостоверение, выяснили тюменские госавтоинспекторы

Происшествия, 13:16 14 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддельное водительское удостоверение выявили у водителя из Сургута 1989 г.р., который управлял автомобилем "Чайка" по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники отдельного взвода ДПС ГИБДД Уватского района при проверке по базе данных установили, что предъявленный автовладельцем документ является поддельным и принадлежит 33-летнему жителю Читинской области.

В отделении полиции подозреваемый признал свою вину и пояснил, что приобрел документ через интернет за 30 тыс. рублей, после того, как в июле 2021 года был лишен права управления автотранспортным средством за вождение в состояние алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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# водительское удостоверение , ГИБДД Тюменской области

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