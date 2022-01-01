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Водитель легковушки сбил пожилого мужчину и мальчика в Тобольске

Происшествия, 13:17 18 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

60-летнего мужчину и его внука, стоящих на тротуаре у светофора в Тобольске, сбил 24-летний водитель на автомобиле "Лада Гранта" днем 17 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Пешеходы стали уступать дорогу снегоуборочному трактору, когда "Ладу" занесло на людей. Дедушка получил травму ноги. У мальчика – ушибы и другие травмы", – рассказали в ГИБДД Тюменской области.

17 января в Тюменской области произошло шесть аварий. В них пострадали семь человек.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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