Клуб любителей разговорного английского Brainstorm зовет тюменцев на очередную встречу

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS"

Очередная встреча клуба любителей разговорного английского Brainstorm – Back to 90’s ("Назад в 90-е") - состоится в Тюмени в Информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15) 22 января, начало - в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

Занятия в клубе построены так, чтобы каждый участник, выполняя задания, активно говорил на английском.

"Совсем не обязательно владеть языком в совершенстве, чтобы начать говорить, – отмечает руководитель клуба Brainstorm Галина Магомедова. – Достаточно базовых знаний, которые помогут выразить свои эмоции. В первое время все стесняются говорить, но и просто слушать – полезно для понимания английской речи".

30 января в 16 часов начнется урок для желающих подтянуть знания английской грамматики. Участники изучат с преподавателем грамматические правила, повторят времена, артикли и многое другое.

Мероприятия рассчитаны на аудиторию старше 16 лет. Вход свободный. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону 26-43-74 или в сообщениях группы "Клуб разговорного английского языка Brainstorm" во "ВКонтакте".