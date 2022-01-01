Александр Моор: к системе QR-кодов Тюменская область вернется 1 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О решении перенести возвращение Тюменской области к системе QR-кодов на 1 февраля сообщил губернатор Александр Моор в прямом эфире в своих социальных сетях 19 января. Глава региона отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за вторую неделю 2022 года выросла по сравнению с первой на 46%, но помимо этого показателя важно и количество занятых коек в моногоспиталях, которое практически не меняется, на 19 января - 1 тыс. 192.

"Это говорит о том, что заболевание протекает в более легкой форме, напомню, что в пик заболеваемости осенью прошлого года количество занятых коек превышало три тысячи двести штук, - подчеркнул Александр Моор. - Поэтому, учитывая нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, возможно перенести введение системы QR-кодов на более поздний срок. Предлагаю 1 февраля текущего года".

Глава региона отметил, что даже в этих непростых условиях экономика области должна работать и посоветовал работодателям перевести на дистанционную работу максимально возможное количество сотрудников. Тюменцев пожилого возраста Александр Моор призвал воздержаться от поездок в общественном транспорте и по возможности сократить контакты с близкими.

Всех жителей области, еще не поставивших прививку от новой коронавирусной инфекции, Александр Моор призвал прийти на пункты вакцинации, а уже привитых пройти при необходимости ревакцинацию.

Николай Ступников