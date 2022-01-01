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В Тюменской области крещенские купания прошли без происшествий

Общество, 10:26 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 21 тыс. жителей Тюменской области окунулись в купели, оборудованные на 49 площадках 18-19 января. Крещенские купания прошли без происшествий, сообщает региональное управление МЧС.

На площадках дежурили инспекторы ГИМС, сотрудники пожарно-спасательных частей, а также медицинские работники и волонтеры. Безопасность обеспечивали более 300 сотрудников, было задействовано 86 единиц техники.

Особое внимание было уделено традиционным местам организации купелей, а также патрулированию водоемов, расположенных вблизи дачных и садовых обществ, местам массового выхода людей на лед в удаленных районах.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , крещенские купания

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