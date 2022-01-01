В Тобольске противоаварийные работы пройдут на шести памятниках архитектуры

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Противоаварийные работы проведут на объекте культурного наследия ансамбль "Монастырь Знаменский" в Тобольске в 2022 году. Проектная документация на работы по сохранению зданий, входящих в ансамбль, разработана за счет областного бюджета.

"В ходе противоаварийных работ будут закрыты дверные и оконные проемы, усилены поврежденные несущие конструкции, устроена временная крыша, обустроено ограждение земельного участка", — сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области в своем аккаунте в Instagram.

Ансамбль "Монастырь Знаменский" расположен в подгорной части Тобольска и состоит из шести объектов культурного наследия. Это братско-настоятельский корпус с Казанской церковью, колокольня, Преображенский собор, учебный корпус, монашеский корпус и здание семинарии, где во время ссылки преподавал декабрист Вольф Богданович. Здания были построены в XVIII — начале XX века.

Влада Нерадовская