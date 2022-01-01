Шесть пьяных водителей мотоциклов и грузовиков остановили за ночь в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть пьяных водителей на грузовиках и мотоциклах отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в Тюменской области 21 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“В четвертом часу утра на 76-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Газель". Показания алкотестера составили 1,04 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 37-летний Житель Ялуторовска пояснил автоинспекторам, что пил с другом, потом поехал на работу, по пути заехал на АЗС”, - рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. На водителя составили административный материал.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Абатском районе двое друзей после застолья поехали из одной деревни в другую на мотоцикле с люлькой. Их остановили на 30-м км автодороги Абатское – Викулово. Показания алкотестера у 21-летнего водителя составили 0,97 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

“Товарищи рассказали сотрудникам ГИБДД, что хозяин мотоцикла уже лишен права управления транспортом, поэтому за руль сел его друг, не имеющий водительского удостоверения. В итоге отвечать будут оба: один - за пьяное вождение, второй - за передачу управления мотоциклом пьяному водителю”, – сообщили в Госавтоинспекции.