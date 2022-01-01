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Тюменские хоккеисты разгромили гостей из Перми

Спорт, 14:58 21 января 2022

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" одержал победу в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Сибиряки разгромили "Молот" из Перми со счетом - 6:2.

Дубль в составе хозяев оформил Георгий Бусаров. По разу отличились Юрий Платонов, Денис Давыдов, Алексей Митрофанов и Вадим Хлопотов.

"После прошлого тяжелого матча ребята вышли мобилизованные. Понимали, против кого играем, настрой был соответствующий. Наказали соперника за ошибки, большинство у нас хорошо сработало. Ребята полностью отдавались от начала до конца, правильно сыграли, заслуженная победа", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

Следующий поединок тюменцы проведут 22 января. На своем льду "Рубин" примет ижевскую "Ижсталь".

Евгений Новоселов

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# ХК Рубин

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