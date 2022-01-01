Тюменские хоккеисты разгромили гостей из Перми
Тюменский "Рубин" одержал победу в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Сибиряки разгромили "Молот" из Перми со счетом - 6:2.
Дубль в составе хозяев оформил Георгий Бусаров. По разу отличились Юрий Платонов, Денис Давыдов, Алексей Митрофанов и Вадим Хлопотов.
"После прошлого тяжелого матча ребята вышли мобилизованные. Понимали, против кого играем, настрой был соответствующий. Наказали соперника за ошибки, большинство у нас хорошо сработало. Ребята полностью отдавались от начала до конца, правильно сыграли, заслуженная победа", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.
Следующий поединок тюменцы проведут 22 января. На своем льду "Рубин" примет ижевскую "Ижсталь".
Евгений Новоселов