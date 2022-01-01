Более 40 спортсменов выступят на чемпионате по автоспорту в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионов в автомногоборье определят в Тюмени на оз. Алебашево. Второй этап регионального чемпионата по автомобильному спорту стартует на автодроме "LiveIce" 23 января, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На участие в соревнованиях заявились около 40 спортсменов из Тюмени, Тугулыма, Екатеринбурга, Омска и Кургана. Участники выступят в классах "Передний привод", "Задний привод", "Полный привод", "Спорт", "Абсолют", а участницы продемонстрируют свой профессионализм в зачете "АвтоЛеди".

Заезды пройдут по системе "Ралли-спринт", которая представляет собой движение по трассе, ограниченной искусственными и естественными барьерами по заданному маршруту. Старт и финиш находятся в разных местах. Участнику в каждом классе необходимо показать лучшую сумму двух попыток из трех. Начало соревнований в 12 часов.